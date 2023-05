Mädchen stürzt an der Alten Elisabeth ab

Ein 17-jähriges Mädchen ist an der historischen Schachtanlage Alte Elisabeth in Freiberg die Böschung hinabgestürzt. Wie Marcus Gerschler, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, der "Freien Presse" am Mittwoch entsprechende Informationen auf Anfrage bestätigte, hatte eine 18-Jährige bereits am 28. April, gegen 21.30 Uhr den Notruf gewählt und das...