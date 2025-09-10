„Märchenstunde“ und „Putins Kumpel“ – das Niveau eines Forums über erneuerbare Energien in Freiberg

Die Volkshochschule hat zu einer Debatte „Braucht Freiberg mehr erneuerbare Energie?“ eingeladen. Der Abend war von Geringschätzung statt von Wissenszuwachs dominiert.

Die Stadt Freiberg wird Ende des Jahres einen neuen Anlauf für ein Klimaschutzkonzept der Silberstadt nehmen. „Wir werden im November zu einer Bürgerbeteiligung einladen“, erklärte Bürgermeister Martin Seltmann (parteilos) am Montag auf einem Forum in Freiberg. Dazu seien alle Freiberger eingeladen, so der Rathauschef: „Auch die, die das...