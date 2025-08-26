Mann bei Auffahrunfall in Freiberg verletzt

VW fährt an Ampelkreuzung auf wartenden Pkw Ford auf

Ein folgenschwerer Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, hat sich am Montagabend in Freiberg ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, hatte sich Folgendes ereignet: Der 30-jährige Fahrer eines Pkw VW war gegen 17.15 Uhr die Straße Häuersteig in Richtung Brander Straße (Bundesstraße 101)...