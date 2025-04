Mega-Stimmung vor dem Umbau im Kinopolis Freiberg: ClubBeatz-Party von InPulz-Radio mit drei DJs

Das Freiberger Kinopolis gab sich am Samstagabend mal weniger cineastisch, dafür extrem stimmungsvoll.

Am Samstagabend fand die vorerst letzte ClubBeatz-Party des Freiberger Radiosenders InPulz im Foyer des Kinopolis Freiberg statt. Bald wird dieses Foyer nämlich umgebaut. Davor, dass das Kinopolis in dieser Zeit schließen könnte, muss aber niemand Angst haben. Die Umbaumaßnahmen, so heißt es, finden bei laufendem Betrieb statt. Robert...