Hagen Schrötter ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Hagen Schrötter ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: Rene Jungnickel/KKH
Freiberg
Mehr als nur Herzklopfen: Freiberger Chefarzt spricht über Herzrhythmusstörungen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Herzrhythmusstörungen. Was hilft, erfahren Besucher der Sonntagsvorlesung im Kreiskrankenhaus Freiberg.

Bereits um 9 Uhr lädt das Kreiskrankenhaus Freiberg zur Sonntagsvorlesung über Herzrhythmusstörungen ein. Eine normale Herzfrequenz liegt bei etwa 60 bis 90 Schlägen pro Minute. Wenn der Puls plötzlich stark schwankt oder dauerhaft aus dem Takt gerät, kann dies auf eine Herzrhythmusstörung hinweisen. Manche Formen sind harmlos, andere...
