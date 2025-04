Mehrere Personen bei Unfall in Freiberg verletzt - darunter auch Kinder

VW-Kleinwagen stößt mit BMW zusammen. Schaden: 13.000 Euro.

Freiberg.

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten, darunter auch Kinder, ist es am Donnerstagmittag in Freiberg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 38-jährige Fahrerin eines VW-Kleinwagens vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf die Olbernhauer Straße herunter fahren. Der Kleinwagen war voll besetzt mit drei Erwachsenen und zwei Kindern. Die VW-Fahrerin wollte nach links in Richtung Annaberger Straße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines Pkw BMW (Fahrerin: 46). Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden laut Polizeiangaben alle Fahrzeuginsassen leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro. (fp)