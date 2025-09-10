Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ben Walther
Bild: Ben Walther
Freiberg
Meissen: Schloss Albrechtsburg stellt die Lebenswege dreier Fürstinnen vor
Von Freie Presse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welche Rollen haben adlige Frauen früher gespielt? Und warum waren sie systemrelevant?

Meissen.

Drei Fürstinnen, ihre Lebenswege und Deutschlands ältestes Schloss – auf der Albrechtsburg Meissen rücken die Geschichten dreier mittelalterlicher Fürstinnen in den Fokus. Unter dem Titel „Systemrelevant! Fürstinnen des Mittelalters“ soll Gästen deutlich werden, welche Rollen adlige Frauen hatten. Vorgestellt werden Katharina von Braunschweig-Lüneburg als erste sächsische Kurfürstin, ihre Tochter, Katharina von Brandenburg, und Anna von Sachsen. Es wird gezeigt, wie sie ihre Netzwerke knüpften, Macht ausübten, reisten oder auf unterschiedliche Art und Weise ihren Dynastien dienten. Die zentrale Botschaft: Diese Frauen waren systemrelevant und schrieben Geschichte. Den Anfang macht am 11. September 2025 Katharina von Braunschweig-Lüneburg (1395-1442). Im Großen Saal und im Frauenzimmer der Albrechtsburg erfährt man, wie sie ihren Ehemann in Regierungsgeschäften unterstützte oder Heere aufstellte. Am 8. März 2026 startet die zweite Intervention. Den Abschluss gibt es ab 29. Mai 2026. (fp) Foto: Ben Walther

