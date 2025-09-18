Meisterhaft in Mittelsachsen: 50 Handwerker werden geehrt

Vor 25 Jahren haben zahlreiche Handwerkerinnen und Handwerker zwischen Frauenstein und Rochlitz ihre Meisterprüfung bestanden. Das wird nun geehrt.

Insgesamt 50 Meisterinnen und Meister in Mittelsachsen erhalten dieses Jahr ihren Silbernen Meisterbrief von der Handwerkskammer Chemnitz. Alle Geehrten haben ihre Meisterprüfung im Jahr 2000 abgelegt. 32 davon kommen am Samstag in Frankenberg zur Festveranstaltung in den Stadtpark. Die anderen 18 Jubilare erhalten die Ehrenmeisterbriefe...