Udo Babatz, Albrecht Holländer und Michel Hirschfeld (v.l.) gehören zum Entwicklungsteam. Bild: Mathias Herrmann
Udo Babatz, Albrecht Holländer und Michel Hirschfeld (v.l.) gehören zum Entwicklungsteam. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
„Mensch ärgere Dich nicht“: Freiberg-Sonderedition überrascht mit frischem Wind
Von Mathias Herrmann
Nach Monopoly kommt die Freiberg-Edition von Mensch-ärgere-dich-nicht. Der Lions Club präsentiert die Edition. Mit einer Stadtmeisterschaft beginnt der Verkauf. Das müssen Interessenten wissen:

Nach dem Erfolg von „Monopoly Freiberg“ legt der Lions Club Freiberg nach und präsentiert ein weiteres Spiel im städtischen Look: den Brettspiel-Klassiker „Mensch ärgere Dich nicht“. Die Freiberger Version bringt frischen Wind in das bekannte Regelwerk.
