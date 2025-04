Messe in Mittelsachsen informiert zu Beruf und Bildung

Bildungseinrichtungen und Institutionen informieren über Weiterbildungen und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie Unterstützungen für den beruflichen Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt.

Zur Messe „Zukunft in Mittelsachsen“ (ZIM) können Interessierte am 2. April in Mittweida und am 9. April in Freiberg von 14 bis 18 Uhr berufliche Perspektiven kennenlernen. Unternehmen aus der Region präsentieren freie Stellen. Bildungseinrichtungen und Institutionen informieren über Weiterbildungen und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie...