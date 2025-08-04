Messer, Cannabis und ein entblößter Busen: Was ist dran an einer angeblichen Freiheitsberaubung in Freiberg?

Es ist ein reichlich verworrener Vorgang, der vor dem Amtsgericht Freiberg zur Verhandlung kam. Geld, Cannabis und Gewalt spielen eine Rolle. Oder doch nicht?

Dass ein Angeklagter in einer Verhandlung gerne abstreitet, die ihm vorgeworfene Tat begangen zu haben, ist nicht selten. Meist muss schließlich eingeräumt werden, dass es sich wohl doch so oder so ähnlich verhalten habe, wie von der Staatsanwaltschaft vorgetragen. Der 37 Jahre alte Mann, der am Montag vor dem Amtsgericht Freiberg als...