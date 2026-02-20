Millionenhavarie im Freiberger Amtsgericht: Minister nennt erstmals Ursache – und einen Einzugstermin

Freiberg
Ein Wasserschaden hatte vor zwei Jahren die Sanierung des Freiberger Justizgebäudes erheblich zurückgeworfen. Jetzt liegen genaue Angaben zum Ausmaß der Havarie vor. Wie geht es weiter?
Eine schadhafte Löschwasserleitung war die Ursache für den Millionenschaden im Freiberger Justizgebäude, der die Fertigstellung um Jahre verzögert. Das hat von Finanzminister Christian Piwarz (CDU) jetzt öffentlich bestätigt.
