Die Original Muldentaler unter der Leitung von Holger Bachmann bei einer Probe. Bild: Petra Schumann
Die Original Muldentaler unter der Leitung von Holger Bachmann bei einer Probe. Bild: Petra Schumann
Freiberg
Mit Blasmusik ins Jahr 2026: Mulda eröffnet Konzertreihe in der Muldentalhalle
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die Muldentalhalle Mulda startet am 17. Januar musikalisch ins neue Jahr. Zwei Orchester gestalten ein vielfältiges Programm.

Die Muldentalhalle Mulda startet am Samstag, 17. Januar 2026, ab 14 Uhr in ihr neues Veranstaltungsjahr und begrüßt erstmals die Marienberger Blasmusikanten. Gemeinsam mit den Original Muldentaler Blasmusikanten sorgen sie für ein abwechslungsreiches Programm, bei dem beide Orchester abwechselnd spielen und zum Abschluss gemeinsame Titel...
