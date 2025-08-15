Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Rückkehrberatung des Landratsamtes hilft rückkehrwilligen Ukrainern (Symbolfoto).
Die Rückkehrberatung des Landratsamtes hilft rückkehrwilligen Ukrainern (Symbolfoto). Bild: Archiv/M. Niemann
Freiberg
Mit dem Bus nach Kiew: Hilfe für rückkehrwillige Ukrainer
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurück in die Heimat – trotz aller Unsicherheiten träumen manche Ukrainer von einer Rückkehr in ihr Land. Unterstützung dabei bietet der Landkreis. Wie wird sie genutzt?

Trotz der angespannten Lage erwägen einige ukrainische Geflüchtete eine Rückkehr in ihre Heimat. Die Rückkehrberatung des Landkreises kann ihnen dabei helfen. Eine Busfahrt von Chemnitz nach Kiew kostet ab 70 Euro. Da die Fahrtkosten nicht gefördert würden, könne derzeit lediglich organisatorische Hilfe wie Ticketbuchung, Routenplanung oder...
