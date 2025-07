Mit dem Kopf im All, mit den Füßen im Wasser – Freiberger „Mondstudium“ begeistert

Rohstoffe vom Mond abbauen, unter Wasser forschen und dabei ein neues Studium mitgestalten – an der Freiberger Uni wird all das im Studiengang „Space Resources – Weltraumtechnologien“ möglich.

Elias Leuschel taucht regelmäßig ab – buchstäblich. Der 21-jährige Student aus Burgstädt hat sich für das wissenschaftliche Tauchen entschieden, ein Wahlmodul seines ungewöhnlichen Studiengangs „Space Ressources – Welttechnologien“ an der TU Bergakademie Freiberg. Nach einem ersten Tauchgang in einem See bei Senftenberg geht es im...