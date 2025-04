„Mit der heutigen Bürokratie nicht zu vergleichen“: Kämmerin von Frauenstein verabschiedet sich nach 38 Jahren

Seit 1986 ist Carola Kern das finanzielle Rückgrat der Kommune ganz im Süden Mittelsachsens. Sie erlebte die Planwirtschaft der DDR genauso wie die Digitalisierung der Stadtverwaltung. So blickt sie auf die Zeit zurück.

Es gibt eine Konstante in Frauenstein Stadtverwaltung, die bis in die DDR zurückreicht: Seit 1986 hält Carola Kern den Haushalt zusammen. Jetzt, im April 2025, wurde sie von Bürgermeister Reiner Hentschel verabschiedet: „Mit einer Kämmerin umzugehen, ist nicht leicht“, sagte er und fügte mit spürbarer Dankbarkeit an: „Sie haben mich...