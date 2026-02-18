Mit Detektivblick: Freiberger Museum lädt noch einmal zum Basteln

Das Stadt- und Bergbaumuseum bietet am 20. Februar einen Zusatztermin für Ferienkinder an: „Detektivblick: Guck um die Ecke! Bastle dein Periskop“
Das Winterferien-Entdecker- und Bastelprogramm rund um Kurfürst August von Sachsen im Stadt- und Bergbaumuseum erfreut sich so großer Beliebtheit, dass die Mitarbeiter jetzt einen Zusatztermin anbieten: Am Freitag, 20. Februar um 10 Uhr können Kinder noch einmal Periskope basteln. Alle vier regulären Termine sind bereits ausgebucht. Unter dem Motto „Detektivblick: Guck um die Ecke! Bastle dein Periskop“ entdecken Kinder in der aktuellen Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ die geheimnisvolle Kunstkammer des sächsischen Herrschers. Nach dem Rundgang wird es kreativ: Jedes Kind bastelt sein eigenes Periskop und kann anschließend zu Hause das Entdecken gleich fortsetzen. Die Materialkosten betragen 3,50 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter [email protected] oder telefonisch unter 03731 273 590. (ug)