MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neue Sonderschau Stadt- und Bergbaumuseum. Foto: Stadt- und Bergbaumuseum
Neue Sonderschau Stadt- und Bergbaumuseum. Foto: Stadt- und Bergbaumuseum Bild: Stadt- und Bergbaumuseum
Neue Sonderschau Stadt- und Bergbaumuseum. Foto: Stadt- und Bergbaumuseum
Neue Sonderschau Stadt- und Bergbaumuseum. Foto: Stadt- und Bergbaumuseum Bild: Stadt- und Bergbaumuseum
Freiberg
Mit Detektivblick: Freiberger Museum lädt noch einmal zum Basteln
Redakteur
Von Ute George
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Stadt- und Bergbaumuseum bietet am 20. Februar einen Zusatztermin für Ferienkinder an: „Detektivblick: Guck um die Ecke! Bastle dein Periskop“

Freiberg.

Das Winterferien-Entdecker- und Bastelprogramm rund um Kurfürst August von Sachsen im Stadt- und Bergbaumuseum erfreut sich so großer Beliebtheit, dass die Mitarbeiter jetzt einen Zusatztermin anbieten: Am Freitag, 20. Februar um 10 Uhr können Kinder noch einmal Periskope basteln. Alle vier regulären Termine sind bereits ausgebucht. Unter dem Motto „Detektivblick: Guck um die Ecke! Bastle dein Periskop“ entdecken Kinder in der aktuellen Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ die geheimnisvolle Kunstkammer des sächsischen Herrschers. Nach dem Rundgang wird es kreativ: Jedes Kind bastelt sein eigenes Periskop und kann anschließend zu Hause das Entdecken gleich fortsetzen. Die Materialkosten betragen 3,50 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter [email protected] oder telefonisch unter 03731 273 590. (ug) Foto: Stadt- und Bergbaumuseum

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
1 min.
Freiberg: Familienführung im Museum – Termin im Februar
In den Winterferien gibt es im Museum Freiberg noch eine Familienführung.
Detektivblick in der Sonderausstellung: Das Stadt- und Bergbaumuseum lädt Familien in den Ferien zu einer Führung ein. Anmeldung ist nötig.
Farhad Salmanian
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
12:00 Uhr
3 min.
Urlaubsregion: Markneukirchen erhöht Gästetaxe
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht.
Der tägliche Obolus für Erwachsene und Kinder wird angehoben. Das hat einen große Mehrheit des Stadtrates entschieden. Welche Gründe dafür ins Feld geführt werden.
Ronny Hager
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
05.12.2025
2 min.
„Plötzlich Kurfürst“: Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg verlängert Sonderschau
Kurfürst August (1526 – 1586) steht im Mittelpunkt dieser Sonderausstellung, die bis 29. März 2026 verlängert wird. Doch was machte den Sachsen so außergewöhnlich?
Freie Presse
12:01 Uhr
3 min.
Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an
Das frühere australische Restaurant „Uluru“ am Dittrichplatz wird derzeit entkernt und umgebaut.
Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.
Sabine Schott
Mehr Artikel