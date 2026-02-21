MENÜ
  • Mit einer teuren Landmaschine aus Niederschöna bei Freiberg auf dem Weg nach Rumänien: Urteil gegen Traktorendieb

Freiberg
Mit einer teuren Landmaschine aus Niederschöna bei Freiberg auf dem Weg nach Rumänien: Urteil gegen Traktorendieb
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Teil einer Bande wollte ein Mann einen gestohlenen Traktor nach Rumänien schaffen. Vor Gericht gab er sich unwissend und unschuldig.

In Handschellen ist ein Mann aus Rumänien am Freitag zur Verhandlung im Amtsgericht in Chemnitz vorgeführt worden. Rund sechs Monate hatte der wegen Bandendiebstahls Angeklagte zuvor im Gefängnis verbracht. Am Ende des dritten Verhandlungstages konnte der 41-Jährige das Gericht als freier Mann und mit einer Zugfahrkarte nach Leipzig verlassen....
Erschienen am: 21.02.2026 | 08:13 Uhr
