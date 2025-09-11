Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Jolina Stirl hat ihr Moped für das Event „Moped Vibes“ schon auf Hochglanz gebracht.
Jolina Stirl hat ihr Moped für das Event „Moped Vibes“ schon auf Hochglanz gebracht. Bild: Jolina Stirl
Freiberg
Mit ganz viel 2-Takt-Liebe: Aufregung vorm ersten Simson-Treffen „Moped Vibes“ in Naundorf
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Simson-Fans aufgepasst: Am Samstag wird der Sportplatz in Naundorf zum Mekka für Mopeds und Moped-Fans. Auch für Jugendliche und Familien ist viel Action dabei.

Moped-Fans fiebern schon darauf hin: Am Samstag findet auf dem Sportplatz in Naundorf das erste Moped- und Simson-Treffen namens „ADAC Moped Vibes - Ride & Unite 2025“ statt, das vom Motorsportclub Bergstadt Freiberg organisiert wird.
