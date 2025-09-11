Mit ganz viel 2-Takt-Liebe: Aufregung vorm ersten Simson-Treffen „Moped Vibes“ in Naundorf

Freiberg
Simson-Fans aufgepasst: Am Samstag wird der Sportplatz in Naundorf zum Mekka für Mopeds und Moped-Fans. Auch für Jugendliche und Familien ist viel Action dabei.
Moped-Fans fiebern schon darauf hin: Am Samstag findet auf dem Sportplatz in Naundorf das erste Moped- und Simson-Treffen namens „ADAC Moped Vibes - Ride & Unite 2025“ statt, das vom Motorsportclub Bergstadt Freiberg organisiert wird.
