Mit Livestream: „Freie Presse“ eröffnet Wahldebatte zur OB-Wahl in Freiberg

Das Interesse der Freiberger an Informationen und Einordnung der fünf OB-Kandidaten ist sehr groß. Deshalb fühlt die „Freie Presse“ den Herren auf den Zahn.
In gut zwei Wochen ist es soweit: Freiberg wählt einen neuen Oberbürgermeister. Zur Wahl stehen Steve Ittershagen (CDU), Stefan Krinke (unabh.), Philipp Preißler (parteilos), Christian Pudack (ptl.) und Jens Uhlemann (AfD).
Jeder von ihnen will Stadtoberhaupt werden. Aber wofür stehen sie? Damit sich jeder selbst ein Bild machen kann, hat die „Freie Presse“ die Kandidaten zu einer Wahldebatte in den Städtischen Festsaal Freiberg eingeladen.
Im Publikum sitzen rund 200 Gäste. Die Resonanz war so groß, dass die Debatte per Livestream ins Internet übertragen wird. Dieser ist später als Video nachzusehen. Es moderierten Grit Baldauf (Regionalleiterin Mittelsachsen), Wieland Josch und Steffen Jankowski aus der Lokalredaktion Freiberg. (cor)