Regionale Nachrichten und News
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
 19 Bilder
Freiberg
Mit Video: Das Brauhausfest in Freiberg: Die schönsten Bilder
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die Freiberger Brauerei hat am Sonnabend und Sonntag zum Feiern auf ihr Betriebsgelände eingeladen. Präsentiert wurde auch ein neues Maskottchen.

Das Freiberger Brauhausfest hat am Wochenende mehrere Tausend Besucher aus nah und fern angelockt. „Wir freuen uns über eine sehr gute Resonanz“, sagte Andrea Berndt vom Unternehmen am Sonntagnachmittag. Zuvor hatte die Firma ihr Maskottchen Freibert vorgestellt - eine überdimensionale Bierflasche.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
06.08.2025
4 min.
Sein Herz schlägt für Simson: Wie ein Breitenauer das Freiberger Brauhausfest zum Knattern bringen will
Mike Falke, Andrea Berndt und Frank Rehagel (v. l.) bei der Planung für das Simson-Treffen.
Schrauben und basteln - das sind die Leidenschaften von Mike Falke. Seine Freizeit verbringt er mit einem DDR-Klassiker: Simson. Nun hilft Falke mit, ein Simson-Treffen in Freiberg zu organisieren.
Wieland Josch
29.07.2025
5 min.
Mit Simson, Rummel und viel Sport: Es ist wieder Brauhausfest in Freiberg
Nach mehreren Jahren wird es wieder ein Freiberger Brauhausfest geben.
Nach sieben Jahren Pause gibt es wieder ein Brauhausfest am Fürstenwald. Für alle Fans wird das ein Wiedersehen mit vielen traditionellen Programmpunkten.
Wieland Josch
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
