Mit Video: Das Brauhausfest in Freiberg: Die schönsten Bilder

Freiberg
Die Freiberger Brauerei hat am Sonnabend und Sonntag zum Feiern auf ihr Betriebsgelände eingeladen. Präsentiert wurde auch ein neues Maskottchen.
Das Freiberger Brauhausfest hat am Wochenende mehrere Tausend Besucher aus nah und fern angelockt. „Wir freuen uns über eine sehr gute Resonanz“, sagte Andrea Berndt vom Unternehmen am Sonntagnachmittag. Zuvor hatte die Firma ihr Maskottchen Freibert vorgestellt - eine überdimensionale Bierflasche.
