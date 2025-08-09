Mit Video: P 70 Grenzerfahrung: Drei Oldtimerfreunde starten in Kleinschirma zu einer Deutschland-Rundfahrt

Klaus Werner, Holger Behnke und Eric Sadewater wollen in drei Trabant-Vorgängermodellen die Bundesrepublik umrunden. Ihr Ziel ist ein P-70-Treffen in Zwickau mit 70 Teilnehmern - ist das zu schaffen?

Die Sachen gepackt, die Autos geschmückt und ein Ersatzmotor hintendrin im Kombi - drei Pkw vom Typ P 70 sind von Kleinschirma aus zu einer Deutschland-Rundfahrt „P 70 Grenzerfahrung“ gestartet. Am Freitagabend wurden Klaus Werner, Holger Behnke und Eric Sadewater feierlich auf dem Festplatz am Landgasthof des Oberschönaer Ortsteils... Die Sachen gepackt, die Autos geschmückt und ein Ersatzmotor hintendrin im Kombi - drei Pkw vom Typ P 70 sind von Kleinschirma aus zu einer Deutschland-Rundfahrt „P 70 Grenzerfahrung“ gestartet. Am Freitagabend wurden Klaus Werner, Holger Behnke und Eric Sadewater feierlich auf dem Festplatz am Landgasthof des Oberschönaer Ortsteils...