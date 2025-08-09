Mit Video: P 70 Grenzerfahrung: Drei Oldtimerfreunde starten in Kleinschirma zu einer Deutschland-Rundfahrt

Freiberg
Klaus Werner, Holger Behnke und Eric Sadewater wollen in drei Trabant-Vorgängermodellen die Bundesrepublik umrunden. Ihr Ziel ist ein P-70-Treffen in Zwickau mit 70 Teilnehmern - ist das zu schaffen?
Die Sachen gepackt, die Autos geschmückt und ein Ersatzmotor hintendrin im Kombi - drei Pkw vom Typ P 70 sind von Kleinschirma aus zu einer Deutschland-Rundfahrt „P 70 Grenzerfahrung“ gestartet. Am Freitagabend wurden Klaus Werner, Holger Behnke und Eric Sadewater feierlich auf dem Festplatz am Landgasthof des Oberschönaer Ortsteils...
