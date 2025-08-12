Mit Video: Umleitung in Freiberg: Anwohner genervt, Händler besorgt, Autofahrer gestresst

Die Sperrung der Kreuzung von Heine-, Lessing- und Friedeburger Straße macht sich deutlich bemerkbar. Die „Freie Presse“ hat die Umleitungen unter die Lupe genommen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert die Umleitung für die gesperrte Kreuzung von Heine-, Lessing- und Friedeburger Straße in Freiberg jetzt ordentlich. Diese Einschätzung trifft zumindest das städtische Tiefbauamt. Anwohner der Strecke durch das wegen der Straßennamen auch als „Musiker- und Dichterviertel“ apostrophierte... Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert die Umleitung für die gesperrte Kreuzung von Heine-, Lessing- und Friedeburger Straße in Freiberg jetzt ordentlich. Diese Einschätzung trifft zumindest das städtische Tiefbauamt. Anwohner der Strecke durch das wegen der Straßennamen auch als „Musiker- und Dichterviertel“ apostrophierte...