„Mit Zicken-Getue kann ich nichts anfangen“: Das ist Freibergs erste hauptamtliche Feuerwehrfrau

Schon als Kind war Maria Euringer von der Feuerwehr fasziniert. Mit 33 Jahren übernimmt sie nun Verantwortung für den vorbeugenden Brandschutz in der Stadt. Was gibt ihr dieser Job?

Unter ihrem Schutzhelm strahlt sie übers ganze Gesicht: Gerade hat sie mit ihren Kameraden einen Brand in einer Wohnung gelöscht. Maria Euringer aus Kleinwaltersdorf ist Feuerwehrfrau aus Leidenschaft. Nun hat sie einen ganz besonderen Karriereschritt gemacht: Mit 33 Jahren ist sie Brandoberinspektorin und Freibergs erste hauptamtliche...