  • „Mit Zicken-Getue kann ich nichts anfangen“: Das ist Freibergs erste hauptamtliche Feuerwehrfrau

Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus in Freiberg. Im Bild: Feuerwehrfrau Maria Euringer.
Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus in Freiberg. Im Bild: Feuerwehrfrau Maria Euringer. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Mit Zicken-Getue kann ich nichts anfangen“: Das ist Freibergs erste hauptamtliche Feuerwehrfrau
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon als Kind war Maria Euringer von der Feuerwehr fasziniert. Mit 33 Jahren übernimmt sie nun Verantwortung für den vorbeugenden Brandschutz in der Stadt. Was gibt ihr dieser Job?

Unter ihrem Schutzhelm strahlt sie übers ganze Gesicht: Gerade hat sie mit ihren Kameraden einen Brand in einer Wohnung gelöscht. Maria Euringer aus Kleinwaltersdorf ist Feuerwehrfrau aus Leidenschaft. Nun hat sie einen ganz besonderen Karriereschritt gemacht: Mit 33 Jahren ist sie Brandoberinspektorin und Freibergs erste hauptamtliche...
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
14.09.2025
4 min.
Pflege als Berufung: Junge Männer gehen neue Wege in Freiberg
John Wiesberger (v. l.), Jonathan Tom Sevin, Aaron Russig, Leon Findewirth haben in der Pflege ihr Berufung gefunden.
Den Seniorenheimen in Freiberg ist es gelungen, junge Menschen für einen Beruf in der Pflege zu begeistern. Ein Indiz dafür, dass die junge Generation durchaus bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Mathias Herrmann
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
12.09.2025
3 min.
Alarm in der Freiberger Innenstadt: Feuerwehr rettet Hund aus Brand-Wohnung
Ein Hund wird von dem Freiberger Feuerwehrmann Johannes Mocke mit Wasser versorgt.
Bei einem Großeinsatz in Freiberg traf die Feuerwehr in einer Brandwohnung auf einen Hund. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht erreichbar.
Cornelia Schönberg
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
Mehr Artikel