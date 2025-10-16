Mittelsachsen Award 2025: Bürger stimmen über Innovationen in Kooperation ab

Der Wettbewerb hebt regionale Kooperationen hervor. Acht Unternehmen konkurrieren mit innovativen Projekten um die Auszeichnung. Wer setzt den entscheidenden Impuls?

Der Landkreis Mittelsachsen hat das öffentliche Voting für den Mittelsachsen Award 2025 freigeschaltet. Unter dem Motto „Innovation in Kooperation“ werden Projekte ausgezeichnet, die aus gemeinsamer Zusammenarbeit entstanden sind und die regionale Wertschöpfung stärken. Seit 2011 macht der Unternehmerpreis das Engagement für Weitblick,...