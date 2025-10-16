Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Adrian Bajrami hat die Firma Ducem mit gegründet, die den Mittelsachsen Award 2024 erhielt.
Adrian Bajrami hat die Firma Ducem mit gegründet, die den Mittelsachsen Award 2024 erhielt. Bild: Jankowski/Archiv
Adrian Bajrami hat die Firma Ducem mit gegründet, die den Mittelsachsen Award 2024 erhielt.
Adrian Bajrami hat die Firma Ducem mit gegründet, die den Mittelsachsen Award 2024 erhielt. Bild: Jankowski/Archiv
Freiberg
Mittelsachsen Award 2025: Bürger stimmen über Innovationen in Kooperation ab
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wettbewerb hebt regionale Kooperationen hervor. Acht Unternehmen konkurrieren mit innovativen Projekten um die Auszeichnung. Wer setzt den entscheidenden Impuls?

Der Landkreis Mittelsachsen hat das öffentliche Voting für den Mittelsachsen Award 2025 freigeschaltet. Unter dem Motto „Innovation in Kooperation“ werden Projekte ausgezeichnet, die aus gemeinsamer Zusammenarbeit entstanden sind und die regionale Wertschöpfung stärken. Seit 2011 macht der Unternehmerpreis das Engagement für Weitblick,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Stärkung regionaler Unternehmen: Landkreis Mittelsachsen und Unternehmensberatung bauen Zusammenarbeit aus
Der Landkreis Mittelsachsen will die Wirtschaft im Landkreis stärken.
Die Kooperation zwischen Mittelsachsen und der TeleskopEffekt GmbH soll regionale Unternehmen stärken. Der Fokus liegt auf Digitalisierung und Innovation.
Julia Czaja
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
07:00 Uhr
3 min.
Zukunft der Sportförderung in Sachsen: KSB-Regionalkonferenzen bieten Plattform
Wie im vergangenen Jahr lädt der KSB zu insgesamt vier Regionalkonferenzen.
Der Kreissportbund Mittelsachsen diskutiert mit seinen Mitgliedern und Bürgern über die Zukunft des Sports. Zum Auftakt ist auch ein Experte des sächsischen Innenministeriums eingeladen.
Steffen Bauer
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
Mehr Artikel