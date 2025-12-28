MENÜ
Mit einer Trauerfeier haben Freunde, Weggefährten und Angehörige in der Nikolaikirche Freiberg Abschied genommen von Heidi Hinkel.
Mit einer Trauerfeier haben Freunde, Weggefährten und Angehörige in der Nikolaikirche Freiberg Abschied genommen von Heidi Hinkel. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Mittelsachsen: Diese Prominenten sind 2025 verstorben
Redakteur
Von Jan Leißner
Diese Mittelsachsen hinterlassen ein Erbe, das über ihren Tod hinausreicht. Ihr Einsatz für ihre Heimat an verschiedenen Stellen ist unvergessen.

Auch in diesem Jahr hieß es Abschied nehmen von in Mittelsachsen bekannten Frauen und Männern, die in ihrem Heimatorten viel bewegten und sich ins gesellschaftliche Leben einbrachten. Die „Freie Presse“ erinnert an dieser Stelle an ausgewählte Persönlichkeiten.
