Mittelsachsen: Eltern müssen fürs Bildungsticket mehr zahlen

Ab nächstem Schuljahr fällt der Zuschuss des Landkreises für die Fahrt zur Grundschule weg. Dafür sind die Einsparvorschläge bei der Sportförderung nun vom Tisch.

Eigentlich wollte eine Mehrheit des mittelsächsischen Kreistags diese Form der Familienförderung trotz knapper Kassen des Landkreises nicht streichen. Das war jedenfalls noch im Frühjahr dieses Jahres Beschlusslage. Doch nach der Sitzung am Mittwochabend in Freiberg ist das anders. Per Mehrheitsbeschluss wird der Zuschuss des Landkreises zum...