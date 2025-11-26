Mittelsachsen muss Ausgaben mit Krediten finanzieren

Freiberg
Die Landesdirektion hat den Kreishaushalt für 2026 freigegeben. Damit kann unter anderem in Rettungsdienst und Schulhausbau investiert werden. Aber es bleibt ein Defizit.
Obwohl die Finanzlage in Mittelsachsen absehbar schwierig bleibt, hat die Landesdirektion Sachsen (LDS) jetzt das zweite Jahr des Doppelhaushaltes 2025/2026 des Landkreises genehmigt. Der Haushaltsplan sieht für 2026 ein Volumen von rund 716,4 Millionen Euro vor. LDS-Präsident Béla Bélafi verwies darauf, dass die wachsenden Kosten nicht mehr...
