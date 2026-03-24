Mittelsachsen: Trauer um den früheren Kreiswahlleiter Peter Schubert

Freiberg
Der einstige mittelsächsische Kreiswahlleiter Peter Schubert aus Döbeln ist verstorben.
Mittelsachsens früherer Kreiswahlleiter Peter Schubert aus Döbeln ist am 16. März 2026 gestorben. Das teilte seine Familie in einer Traueranzeige mit. Peter Schubert wurde 65 Jahre alt.
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Erschienen am: 24.03.2026 | 15:22 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG