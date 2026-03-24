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Der frühere mittelsächsische Kreiswahlleiter Peter Schubert ist gestorben. Er leitete auch den Kreiswahlausschuss.
Der frühere mittelsächsische Kreiswahlleiter Peter Schubert ist gestorben. Er leitete auch den Kreiswahlausschuss. Foto: S. Jankowski
Der frühere mittelsächsische Kreiswahlleiter Peter Schubert ist gestorben. Er leitete auch den Kreiswahlausschuss.
Der frühere mittelsächsische Kreiswahlleiter Peter Schubert ist gestorben. Er leitete auch den Kreiswahlausschuss. Foto: S. Jankowski
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Freiberg
Mittelsachsen: Trauer um den früheren Kreiswahlleiter Peter Schubert
Von Heike Hubricht, Jan Leißner
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Der einstige mittelsächsische Kreiswahlleiter Peter Schubert aus Döbeln ist verstorben.

Mittelsachsens früherer Kreiswahlleiter Peter Schubert aus Döbeln ist am 16. März 2026 gestorben. Das teilte seine Familie in einer Traueranzeige mit. Peter Schubert wurde 65 Jahre alt.
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Erschienen am: 24.03.2026 | 15:22 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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