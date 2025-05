Mobile Barrieren in Freiberg: Einsatzpremiere beim Maifeuer

Die Anschaffung machte Schlagzeilen: Sechs mobile Barrieren hat die Stadt erworben. Zum ersten Mal kamen sie am Mittwoch zum Einsatz.

Beim Maifeuer auf dem Schlossplatz am Mittwochabend wurden die mobilen Barrieren, die die Stadt Freiberg zur Absicherung von Veranstaltungen im Februar angeschafft hat, erstmals eingesetzt. Und so mancher Besucher sah sie sich genauer an. „Stehen die auch richtig herum?“, fragte sich ein Ehepaar. „Ja, das tun sie“, antwortet David Bojack,...