  • Möbelbau Sayda unter neuer Führung: Was die Investition von Triatos Capital für den Ort bedeutet - mit zehn Bildern

Heiko Glöckner gehört zu den 71 Mitarbeitern der Möbelbau Sayda GmbH. Hier bedient er das Bearbeitungszentrum für für Schraub-Dübel-Montagelöcher.
Heiko Glöckner gehört zu den 71 Mitarbeitern der Möbelbau Sayda GmbH. Hier bedient er das Bearbeitungszentrum für für Schraub-Dübel-Montagelöcher. Bild: Eckardt Mildner
Peter Gottwald ist der neue Geschäftsführer des Saydaer Betriebes, der sich auf Klinikmöbel spezialisiert hat.
Peter Gottwald ist der neue Geschäftsführer des Saydaer Betriebes, der sich auf Klinikmöbel spezialisiert hat. Bild: Eckardt Mildner
Matthias Meyer (links) und Erik Pötschke setzen Schrankteile zusammen.
Matthias Meyer (links) und Erik Pötschke setzen Schrankteile zusammen. Bild: Eckardt Mildner
Rund 800 verschiedene Dekore stehen beim Möbelbau Sayda für die Kanten zur Verfügung.
Rund 800 verschiedene Dekore stehen beim Möbelbau Sayda für die Kanten zur Verfügung. Bild: Eckardt Mildner
Daniel Kuhnhardt beim Kantenleimen.
Daniel Kuhnhardt beim Kantenleimen. Bild: Eckardt Mildner
Die Möbelteile werden aus großen Platten geschnitten.
Die Möbelteile werden aus großen Platten geschnitten. Bild: Eckardt Mildner
Roberto Preißler bereitet beim Möbelbau Sayda Einlegeböden vor.
Roberto Preißler bereitet beim Möbelbau Sayda Einlegeböden vor. Bild: Eckardt Mildner
Tino Schwarz ist Lagerverwalter bei dem Ausstatter für Kliniken, Arztpraxen und Labore.
Tino Schwarz ist Lagerverwalter bei dem Ausstatter für Kliniken, Arztpraxen und Labore. Bild: Eckardt Mildner
Die Möbelteile werden für den Transport zum Kunden vorbereitet.
Die Möbelteile werden für den Transport zum Kunden vorbereitet. Bild: Eckardt Mildner
Beim Möbelbau Sayda läuft es nach Plan. Im Bild eine Zeichnung für eine Schrankwandkonstruktion.
Beim Möbelbau Sayda läuft es nach Plan. Im Bild eine Zeichnung für eine Schrankwandkonstruktion. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Möbelbau Sayda unter neuer Führung: Was die Investition von Triatos Capital für den Ort bedeutet - mit zehn Bildern
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ausstatter von Kliniken, Arztpraxen und Laboren gehört jetzt zu einer Beteiligungsgesellschaft aus Paderborn. Welche Pläne hat der neue Geschäftsführer für das Erzgebirge?

Der Möbelbau Sayda hat einen neuen Eigentümer. Der Betrieb, der sich auf die Ausstattung von Kliniken, Arztpraxen und Laboren spezialisiert hat, gehört jetzt der Triatos Capital GmbH aus Paderborn. Das haben Alt-Eigentümer André Uhlig und der neue Geschäftsführer Peter Gottwald der „Freien Presse“ bestätigt. Über die Modalitäten der...
