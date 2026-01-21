Möbelbau Sayda unter neuer Führung: Was die Investition von Triatos Capital für den Ort bedeutet - mit zehn Bildern

Der Ausstatter von Kliniken, Arztpraxen und Laboren gehört jetzt zu einer Beteiligungsgesellschaft aus Paderborn. Welche Pläne hat der neue Geschäftsführer für das Erzgebirge?

Der Möbelbau Sayda hat einen neuen Eigentümer. Der Betrieb, der sich auf die Ausstattung von Kliniken, Arztpraxen und Laboren spezialisiert hat, gehört jetzt der Triatos Capital GmbH aus Paderborn. Das haben Alt-Eigentümer André Uhlig und der neue Geschäftsführer Peter Gottwald der „Freien Presse" bestätigt. Über die Modalitäten der...