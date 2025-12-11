Mordversuch an Frauenrechtlerin in Klingenberg-Colmnitz: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Ein Unbekannter soll am Bahnhof in Klingenberg-Colmnitz versucht haben, eine 27-jährige Frau zu töten. Bei dem Opfer handelte es sich um eine Frauenrechtlerin aus Pakistan.

Der Fall des versuchten Tötungsdelikts am Bahnhof Klingenberg-Colmnitz liegt nun bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Auf Nachfrage teilte Sprecher Patrick Pintaske mit: „Die Ermittlungen dauern an."