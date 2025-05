Motorräder und Moped aus Garage in Neuhausen gestohlen

Laut Polizei ist noch nicht bekannt, wie sich die Diebe Zutritt verschaffen konnten. Die Ermittlungen laufen.

Neuhausen.

Dreiste Diebe sind in Neuhausen zugange gewesen. Am Montagnachmittag wurde die Polizei in die Freiberger Straße gerufen. Dort wurde ein Einbruch in eine Garage festgestellt. Vor Ort wurde bekannt, dass unbekannte Täter in das Objekt eingedrungen sind. Wie sie das bewerkstelligt haben, ist laut einem Polizeisprecher derzeit unbekannt. Aus der Garage gestohlen wurden zwei Motorräder und ein Kleinkraftrad. Bei den Zweirädern handelt es sich laut Polizei um eine MZ RT 125, eine MZ TS 150 und um eine Simson SR 2. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf circa 9000 Euro geschätzt. Beim Einbruch entstand zudem 150 Euro Sachschaden. Ereignet hat sich die Tat im Zeitraum zwischen Sonntag, 14.30 Uhr und Montag, 16.30 Uhr. (fp)