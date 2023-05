Mulda: Gunther Emmerlich gastiert in der Brettmühle

Der bekannte Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich tritt am 2. Juni ab 19.30 Uhr in Mulda auf. Der Gitarrist Frank Fröhlich begleitet ihn an dem Abend.

Unter dem Motto "Emmerlich und Fröhlich - Erlebtes, Erdachtes, Erheiterndes" gastieren Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich und Gitarrist Frank Fröhlich am 2. Juni ab 19.30 Uhr in der Brettmühle Mulda. Laut seiner Konzertagentur wird Emmerlich "mit seiner markanten Bassstimme bekannte und beliebte Melodien" singen. Darüber hinaus trage er...