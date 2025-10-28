Nach 50 Jahren: Jazzlegenden kehren an ihre Wurzeln in Freiberg zurück

Freiberg
Exakt 50 Jahre nach ihrem ersten Konzert bei den Freiberger Jazztagen stand die Jazzband SUM wieder auf der Bühne in der Alten Mensa Freiberg. - Ein Abend voller Nostalgie, Jazz und Geschichten.
Am 23. Oktober 1974 jazzten die Musiker, die sich aus dem Freiberger Jazzquintett formiert hatten, erstmals unter dem Namen SUM – Swing und Modern - vor dem Freiberger Publikum. Nun, auf den Tag genau fünf Dekaden später, war es die Formation SUM II Jazzgesellschaft Leipzig, die dieses Jubiläum anlässlich des 65. Geburtstags der IG Jazz im...
