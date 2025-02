Nach Einbruch in Freiberger Geschäft: Überwachungskamera liefert Informationen

In der Nacht zum 30. Dezember 2024 wurde ein Einbruch in ein Fachgeschäft in der Freiberger Altstadt begangen. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Nach dem Einbruch in der Nacht zum 30. Dezember 2024 in ein Fachgeschäft an der Erbischen Straße in Freiberg dauern die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls noch an. Das teilt Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz nach Rücksprache mit dem Fachkommissariat der Chemnitzer Kripo auf Anfrage von „Freie... Nach dem Einbruch in der Nacht zum 30. Dezember 2024 in ein Fachgeschäft an der Erbischen Straße in Freiberg dauern die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls noch an. Das teilt Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz nach Rücksprache mit dem Fachkommissariat der Chemnitzer Kripo auf Anfrage von „Freie...