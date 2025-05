Nach Foto mit Neonazi in Freiberg räumt Sven Krüger ein: „Ich habe mich mit der falschen Person ablichten lassen“

Kurz nach seinem Amtsantritt steht Landrat Krüger in der Kritik: Ein Bild zeigt ihn beim Hexenfeuer mit einem Rechtsextremisten. Was sagt er selbst? Und wie geht er mit der Debatte zum offenen Brief um?

Das Bild wirft Fragen auf: An seinem letzten Arbeitstag als Oberbürgermeister von Freiberg wurde Sven Krüger (parteilos) neben einem Rechtsextremisten abgelichtet. Beide stehen Arm an Arm und lächeln offenbar in eine zweite Kamara. Das Foto wurde der „Freien Presse“ zugesandt, außerdem wandte sich ein Ehepaar aus Freiberg in einem offenen... Das Bild wirft Fragen auf: An seinem letzten Arbeitstag als Oberbürgermeister von Freiberg wurde Sven Krüger (parteilos) neben einem Rechtsextremisten abgelichtet. Beide stehen Arm an Arm und lächeln offenbar in eine zweite Kamara. Das Foto wurde der „Freien Presse“ zugesandt, außerdem wandte sich ein Ehepaar aus Freiberg in einem offenen...