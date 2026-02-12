Nach Großbrand in Kleinschirma bei Freiberg: Bauaufsicht trifft Festlegungen

Die ehemalige Metallgießerei an der Freiberger Straße in Kleinschirma ist eine Brandruine geworden. Die Aufräumarbeiten werden über Monate andauern.

Die Brandruine der ehemaligen Metallgießerei an der Freiberger Straße in Kleinschirma muss von einem Statiker untersucht werden. Das ist ein Ergebnis der Beratung zwischen dem Besitzer des Areals, der Gemeindeverwaltung Oberschöna und der Bauaufsicht des Landkreises Mittelsachsen, die am Donnerstag im Oberschönaer Rathaus stattgefunden hat....