Die ehemalige Gießerei in Kleinschirma war am 2. Februar ausgebrannt.
Die ehemalige Gießerei in Kleinschirma war am 2. Februar ausgebrannt. Bild: Tim Fischer/Archiv
Auf dem Areal waren mehrere Fahrzeuge abgestellt.
Auf dem Areal waren mehrere Fahrzeuge abgestellt. Bild: Eckardt Mildner
Die Flammen waren in der Nacht zum 3. Februar weithin sichtbar. Rund 160 Feuerwehrleute waren an dem Großeinsatz beteiligt.
Die Flammen waren in der Nacht zum 3. Februar weithin sichtbar. Rund 160 Feuerwehrleute waren an dem Großeinsatz beteiligt. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Nach Großbrand in Kleinschirma bei Freiberg: Bauaufsicht trifft Festlegungen
Von Steffen Jankowski
Die ehemalige Metallgießerei an der Freiberger Straße in Kleinschirma ist eine Brandruine geworden. Die Aufräumarbeiten werden über Monate andauern.

Die Brandruine der ehemaligen Metallgießerei an der Freiberger Straße in Kleinschirma muss von einem Statiker untersucht werden. Das ist ein Ergebnis der Beratung zwischen dem Besitzer des Areals, der Gemeindeverwaltung Oberschöna und der Bauaufsicht des Landkreises Mittelsachsen, die am Donnerstag im Oberschönaer Rathaus stattgefunden hat....
