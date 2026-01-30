Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt

Freiberg, Mittelsachsen. Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.

Freie Presse: Ihre Wahl und Ihr Amtsantritt folgte auf den plötzlichen Rückzug Ihres Vorgängers Dirk Neubauer vom Sommer 2024. Wie haben Sie den Übergang erlebt? Freie Presse: Ihre Wahl und Ihr Amtsantritt folgte auf den plötzlichen Rückzug Ihres Vorgängers Dirk Neubauer vom Sommer 2024. Wie haben Sie den Übergang erlebt?