Rund 20 Studies gegen rechts demonstrierten für einen nazifreien Campus vor die Mensa.
Rund 20 Studies gegen rechts demonstrierten für einen nazifreien Campus vor die Mensa. Bild: Siiri Klose
Update
Freiberg
Nach Protest gegen Uhlemann: Demo für nazifreien Campus in Freiberg ist Teil einer Aktionswoche
Redakteur
Von Siiri Klose
Die Studies gegen rechts zogen am Montag vor das Mensagebäude der Bergakademie. Ihr Anliegen: Ein diskriminierungsfreies Studienumfeld und ein Verbot der AfD.

Unter diesem Motto „Campus nazifrei“ stand die Demonstration, zu der das Aktionsbündnis „Studies gegen rechts“ am Montag auf dem Campusgelände aufrief. Das Bündnis setzt sich schon lange für ein AfD-Verbot ein und sorgte am Mittwoch für einen Eklat, als es die Ausladung des AfD-Bürgermeisterkandidaten Jens Uhlemann von einem...
