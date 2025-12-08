Nach Streit um Grünen-Mandat im Kreistag Mittelsachsen: Markus Scholz als Kreisrat vereidigt

Der Grünen-Kreisvorsitzende komplettiert damit die gemeinsame Fraktion der Linken und Grünen. Doch eine weitere Neubesetzung wird nun erwartet.

Nach einem monatelangen Streit um die Besetzung des Grünen-Mandats im mittelsächsischen Kreistag ist es nun vollzogen: Grünen-Kreischef Markus Scholz aus Burgstädt ist in der letzten Sitzung des Jahres als Nachrücker im Kreistag vereidigt worden. Zuvor hatte das Gremium akzeptiert, dass der Burgstädter Stadtrat Michael Seidel auf sein...