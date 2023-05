Nach Tarifabschluss klafft eine Lücke in Mittelsachsens Kreishaushalt

Der Tarifabschluss für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen kostet die Kreisverwaltung Mittelsachsens in diesem und kommenden Jahr mehr Geld. Doch der Landkreis will deshalb weder an geplanten Investitionen noch an Dienstleistungen für die Bürger sparen. Das hat Kreiskämmerer Christoph Trumpp in der jüngsten Kreistagssitzung...