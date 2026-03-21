Nachbar vereitelt Einbruch in Freiberg

Freiberg
Aufmerksamer Bürger bemerkt in Neufriedeburg Verdächtigen an der Terrassentür.
Ein aufmerksamer Nachbar hat am Freitag in Freiberg einen mutmaßlichen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz meldet, hatte der Mann gegen 14.50 Uhr eine fremde Person auf der Terrasse des Nachbargrundstücks auf der Abraham-von-Schönberg-Straße bemerkt, die sich augenscheinlich an der Terrassentür zu schaffen...
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