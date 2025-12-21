Nachstellung und Computerbetrug: Was vor Weihnachten noch am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird

Freiberg
Obwohl nur an einem Tag vor dem Fest noch über Delikte verhandelt wird, sind diese doch nicht ohne Interesse.
Mit zwei Werktagen ist die Woche vor dem Heiligabend kurz. Dennoch werden am Amtsgericht Freiberg noch Fälle verhandelt, wenngleich nicht mehr viele. Dabei sind am Montag zwei Verkehrsordnungswidrigkeiten angesetzt. Von anderem Kaliber sind die beiden Verhandlungen, die am selben Tag stattfinden. So wird ab 10.30 Uhr ein Fall von Computerbetrug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.