Nass und dunkel: Polestar-Fahrer kommt von der B 173 in Oberschöna ab

Freiberg
Er kam von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen Streukasten und einen Baum. Doch Fahrer und Beifahrerin hatten Glück.
Nass und dunkel war es am Montagabend auf der B 173 in Oberschöna, als Polizei, Feuerwehr und Notarzt zu einem Unfall gerufen worden sind. Gegen 21 Uhr war ein 40-jähriger Polestar-Fahrer kurz vor dem Ortsausgangsschild Oberschöna auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen...
