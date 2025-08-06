Nassau: Mit einem Konzert in der Dorfkirche endet der Erzgebirgische Orgelsommer

Organistin Prof. Cristina Garcia Banegas aus Montevideo (Uruguay) spielt an der Silbermannorgel in Frauenstein-Nassau.

Nassau.

Mit einem Konzert in der Nassauer Dorfkirche am Samstag, 16. August, geht der Erzgebirgische Orgelsommer zu Ende. An der Silbermannorgel wird die Organistin Prof. Cristina Garcia Banegas aus Montevideo (Uruguay) neben Werken von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel auch Kompositionen von Domenico Scarlatti, Charles-Francois Dumonchau und eine eigene Komposition zu Gehör bringen. Die Silbermannorgel der Nassauer Kirche von 1748 gehört zu den besterhaltenen Instrumenten mit sehr gutem Klang. Um 16.15 Uhr gibt es für Interessierte eine kurze Orgelführung mit Jan Katzschke. Bereits ab 16 Uhr stehen für die Besucher Kaffee, Kuchen und Getränke bereit. Das Konzert beginnt 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. (fp)