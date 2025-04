Nassau: Straße zwischen Ölmühle und Muldenstraße ab Montag gesperrt

Grund sind Sicherungsarbeiten an der Felsböschung bis voraussichtlich 4. April.

Nassau.

Ab Montag, 10. März ist die S 209 zwischen Ölmühle und der Muldenstraße im Frauensteiner Ortsteil Nassau gesperrt, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Grund seien Sicherungsarbeiten an der Felsböschung. Hier seien mehrfach und zuletzt am 19. Januar kleine Steinschläge aufgetreten. Deshalb wird die Böschung auf einer Länge von circa 100 Metern beräumt und anschließend durch einen Fangzaun gesichert, so das Lasuv. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 4. April dauern. Die Umleitung erfolge über die S 209 in Mulda, über die B 101 Richtung Großhartmannsdorf und die S 207 Mittelsaida/Sayda zur B 171 Rechenberg-Bienenmühle und über die S 208 nach Nassau. Die Gegenrichtung wird analog umgeleitet. (fp)