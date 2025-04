Naturmarkt in Tharandt: Im Angebot ein Eiweißwunder

Süßlupine finden Besucher des Naturmarktes in Tharandt am Samstag, 5. April, im Angebot. Warum sind sie so begehrt?

Tharandt.

Sie gelten als veganes Eiweißwunder, auch lassen sich mit ihrer Hilfe glutenhaltige Lebensmittel ersetzen. Die Rede ist von Süßlupinen. Im Angebot sind sie beim nächsten Tharandter Naturmarkt, der am Samstag, 5. April, auf dem Parkplatz Pienner Straße öffnet. Die Organisatoren Jens Heinze und Milana Müller verraten zudem: „Lupinensamen sind Alleskönner, sie schmecken gekocht im Ganzen, als Snack zu Bier oder Wein oder zerkleinert als Aufstrich aufs Brot. Zu Mehl gemahlen, sind sie gern ein Hauptgericht und Getreideersatz. Geröstet, gemahlen und aufgebrüht, ergeben sie ein Getränk, welches dem gewohntem Kaffee sehr nahe kommt - doch eben ohne Koffein.“ Hergestellt werden Lupinenprodukte vom Landwirtschaftsbetrieb Johannishöhe in Tharandt. (fp)

Geöffnet ist der Naturmarkt von 9 bis 13 Uhr.