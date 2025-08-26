Naundorf öffnet seine Steinbruch-Tore: Geopark „Sachsens Mitte“ feiert Jubiläum

Freiberg
Der „Tag des offenen Steinbruchs“ verspricht Einblicke in die Geologie. Führungen und Experimente laden zum Entdecken ein. Was hat der Geopark noch zu bieten?
Der Verein „Geopark Sachsens Mitte“ besteht mittlerweile seit zehn Jahren. Anlässlich des Jubiläums wird zu einem „Tag des offenen Steinbruchs“ in den Granit-Steinbruch Naundorf (Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf bei Freiberg) eingeladen. Erwartet werden Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie natürlich Menschen aus der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.