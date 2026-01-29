Netzwerk junger Gründer eröffnet Treff in Freiberg

Der Verein Young Founders Network will in der Silberstadt unter anderem Workshops anbieten.

Das Young Founders Network (YFN) hat in der Kesselgasse 1 in Freiberg einen Gründertreff eröffnet. Der Verein hatte mit der Idee, jungen Menschen unternehmerisches Denken nahezubringen, den jüngsten Gründerwettbewerb der Silberstadt gewonnen. Laut Initiator Vincent Ulbricht (auf dem Foto von rechts mit Philipp Preißler und Christian Stehr von...